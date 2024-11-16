Страны G7 заявили о приверженности введению санкций в отношении России

Лидеры государств G7 приняли заявление в поддержку Киева в преддверии тысячного дня боевых действий в Украине.

Лидеры государств G7 приняли заявление в поддержку Киева в преддверии тысячного дня боевых действий в Украине.

Как передает Report, текст заявления опубликован на сайте Правительства Италии.

В нем отмечается, что страны подтвердили приверженность введению санкций в отношении Москвы.

"Россия остается единственным препятствием на пути к справедливому и прочному миру. G7 подтверждает свою приверженность введению жестких мер в отношении России посредством санкций, экспортного контроля и других ограничений", - говорится в заявлении.

В документе государства G7 также подтвердили поддержку Украины. Лидеры стран объединения заявили о поддержке борьбы Киева за суверенитет и территориальную целостность.

Отметим, что в международный клуб G7 входят США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония. В 2022 году страны G7, а также Евросоюз и Австралия установили потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. В июне 2024 года Bloomberg писало о намерении G7 ужесточить меры против нефти и металлов из России.