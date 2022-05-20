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Страны G7 выделят 18,3 млрд долларов международным фондам по борьбе с пандемией

Страны G7 выделят 18,3 млрд долларов международным фондам по борьбе с пандемией Страны Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) приняли решение о выделении 18,3 млрд долларов международному механизму ACT-Accelerator.
Другие страны
20 мая 2022 г. 20:53
Страны G7 выделят 18,3 млрд долларов международным фондам по борьбе с пандемией

Страны Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) приняли решение о выделении 18,3 млрд долларов международному механизму ACT-Accelerator.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу коммюнике по итогам встречи министров здравоохранения "Большой семерки" в Берлине. В настоящее время Германия председательствует в G7.

"Члены G7 на данный момент обязались выделить 18,3 млрд долларов [международному механизму] ACT-Accelerator, из которых 12,36 млрд долларов были выделены COVAX", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, указывается, что страны G7 на встрече в английском курортном городке Карбис-Бэй обязались предоставить 870 млн доз вакцины, в основном для COVAX.

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