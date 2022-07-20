Страны G7 согласились отсрочить платежи по долгам Украины

Группа официальных кредиторов Украины, в состав которой входят шесть из семи стран Большой семерки (G7), согласились отсрочить платежи по долгам Украины до 2024 года.

Группа официальных кредиторов Украины, в состав которой входят шесть из семи стран Большой семерки (G7), согласились отсрочить платежи по долгам Украины до 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства финансов Германии.

"Члены группы кредиторов Украины поддерживают просьбу о запросе согласия (consent solicitation) и настоятельно призывают владельцев облигаций согласиться", - говорится в заявлении.

Они также предлагают инвесторам согласиться на предложенную Украиной реструктуризацию ВВП-варрантов.

Со своей стороны, участники группы кредиторов в качестве официальных двусторонних кредиторов Украины решили ввести мораторий на обслуживание долга с 1 августа 2022 года до конца 2023 года с возможностью продления еще на год.

"Настоятельно призываем всех других официальных двусторонних кредиторов быстро договориться с Украиной о приостановлении обслуживания долга", – говорится в заявлении.

В группу кредиторов Украины входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США. Группа наблюдателей - Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Дания, Финляндия, Ирландия, Израиль, Италия, Корея, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Швейцария.

11.24

Министерство финансов Украины в среду, 20 июля, попросит иностранных частных кредиторов согласиться на отсрочку выплаты долга.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Украина планирует сделать первый шаг в реструктуризации своего иностранного суверенного долга, поскольку правительство стремится сохранить наличные из-за затяжной войны с Россией.

"Экономическая правда" сообщила о том, что Кабмин подписал запрос о двухлетнем моратории на погашение непогашенных еврооблигаций на сумму 3 млрд долларов. Изменение сроков будет равносильно украинскому дефолту.

Это решение будет действовать в течение следующих 24 месяцев, то есть фактически выплаты заморожены до июля 2024 года.