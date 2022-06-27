Страны G7 собираются расширить санкции против РФ

Страны G7 собираются расширить санкции против Российской Федерации.

Страны G7 собираются расширить санкции против Российской Федерации.

Как передает Report со ссылкой на ЮНИАН, новые ограничения анонсировали в администрации президента США Джо Байдена.

Соединенные Штаты Америки планируют закрыть доступ к американским технологиям компаниям, которые поддерживают РФ. Среди прочего "Большая семерка" намерена: принять новые меры, направленные против российского военного производства и цепочек поставок; еще больше ограничить доступ России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям, в том числе к тем, что поддерживают российскую военно-промышленную базу и технологический сектор; расширить санкции на сотни российских физических лиц и компаний; повысить пошлины на более чем 570 групп товаров из России стоимостью около 2,3 миллиарда долларов; ограничить участие России в мировой торговле, в частности, сократить доходы РФ от продажи золота (как и анонсировалось ранее).

"Импорт в Россию товаров со всего мира может упасть на 40%. Заводы по всей России борются за поддержание производства. ВВП России, вероятно, сократится на двузначное число, инфляция поднимется до более чем 20%, у России проблемы с выплатами по облигациям, и Россия впервые за более чем столетие объявила дефолт по своему суверенному долгу", - говорится в сообщении Белого дома.