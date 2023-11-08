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Страны G7 работают над санкциями против ХАМАС

Страны G7 работают над санкциями против ХАМАС Страны Группы семи (G7) обсуждают, в том числе с региональными партнерами, вопрос введения санкций в отношении радикального палестинского движения ХАМАС.
Другие страны
8 ноября 2023 г. 11:47
Страны G7 работают над санкциями против ХАМАС

Страны Группы семи (G7) обсуждают, в том числе с региональными партнерами, вопрос введения санкций в отношении радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство ANSA.

"Члены Группы семи вместе с региональными партнерами работают над тем, чтобы избежать расширения конфликта [на Ближнем Востоке]. Мы работаем совместно в том числе над санкциями и другими мерами, чтобы не допустить получения [движением] ХАМАС средств", - говорится в итоговом заявлении глав внешнеполитических ведомств стран "семерки".

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