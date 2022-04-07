Страны G7 работают над новыми мерами против российских банков

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что работает с партнерами по "большой семерке" над мерами против новых российских банков.

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что работает с партнерами по "большой семерке" над мерами против новых российских банков.

Как передает Report, об этом пишет газета Telegraph .

"Я работаю с нашими партнерами по G7, чтобы ввести меры против большего количества российских банков", - отметила Трасс.

Министр также заявила, что согласовывает с партнерами по "большой семерке" сроки отказа от импорта нефти, газа и угля из РФ.

Вместе с тем глава ведомства призвала партнеров по "большой семерке" закрыть порты для российских судов.