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Страны G7 продолжат отключать банки России от мировой финансовой системы

Страны G7 продолжат отключать банки России от мировой финансовой системы Страны Группы семи (G7) будут и дальше применять меры по отключению российских банков от мировой финансовой системы в связи с ситуацией вокруг Украины и проводимой в настоящее время военной операцией РФ.
Другие страны
7 апреля 2022 г. 19:32
Страны G7 продолжат отключать банки России от мировой финансовой системы

Страны Группы семи (G7) будут и дальше применять меры по отключению российских банков от мировой финансовой системы в связи с ситуацией вокруг Украины и проводимой в настоящее время военной операцией РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении лидеров объединения.

"Мы будем продолжать отключать российские банки от мировой финансовой системы. Мы уже значительно ухудшили финансовую систему России, нацелившись на операции с активами Центробанка и ряда других финансовых институтов", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке G7 Rusiya banklarını qlobal maliyyə sistemindən ayırmağa davam edəcək
Версия на английском языке G7 nations to disconnect Russian banks from SWIFT

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