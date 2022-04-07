Страны G7 продолжат отключать банки России от мировой финансовой системы

Страны Группы семи (G7) будут и дальше применять меры по отключению российских банков от мировой финансовой системы в связи с ситуацией вокруг Украины и проводимой в настоящее время военной операцией РФ.

Страны Группы семи (G7) будут и дальше применять меры по отключению российских банков от мировой финансовой системы в связи с ситуацией вокруг Украины и проводимой в настоящее время военной операцией РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении лидеров объединения.

"Мы будем продолжать отключать российские банки от мировой финансовой системы. Мы уже значительно ухудшили финансовую систему России, нацелившись на операции с активами Центробанка и ряда других финансовых институтов", - говорится в заявлении.