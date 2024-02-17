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Главы МИД стран G7 призвали к прекращению огня на Ближнем Востоке

Главы МИД стран G7 призвали к прекращению огня на Ближнем Востоке Главы МИД стран Группы семи (G7) выступают за прекращение огня на Ближнем Востоке, требуя немедленного освобождения заложников движением ХАМАС, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
17 февраля 2024 г. 18:00
Главы МИД стран G7 призвали к прекращению огня на Ближнем Востоке

Главы МИД стран Группы семи (G7) выступают за прекращение огня на Ближнем Востоке, требуя немедленного освобождения заложников движением ХАМАС, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Семерка" выступает за гарантии безопасности Израиля, требует немедленного освобождения заложников, работает над деэскалацией и прекращением огня, чтобы добиться освобождения заложников и позволить оказывать гуманитарную помощь гражданскому населению, которое не имеет отношения к ХАМАС", - сказал министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни после заседания глав МИД стран Группы семи, в которой председательствует Рим, на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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