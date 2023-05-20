Страны G7 призвали Иран перестать поддерживать Россию в войне с Украиной

Лидеры государств "Большой семерки" (G7) призвали Иран перестать поддерживать Россию в войне с Украиной.

Лидеры государств "Большой семерки" (G7) призвали Иран перестать поддерживать Россию в войне с Украиной.

Как передает Report, об этом сообщается в коммюнике по итогам саммита.

В документе Иран призвали прекратить передавать вооруженные БПЛА российской стороне.

Страны G7 выразили серьезную озабоченность продолжающейся "дестабилизирующей деятельностью Ирана", включая передачу ракет, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и связанных с ними технологий государственным и негосударственным субъектам и прокси-группам, в нарушение резолюций СБ ООН.

Ранее стало известно, что законопроект, обязывающий администрацию США ввести санкции против лиц, которые поддерживают программы Ирана по разработке и производству ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), представлен рядом американских конгрессменов.

До этого сообщалось, что в Евросоюзе планируют ввести новые санкции, которые, предположительно, затронут более чем 35 компаний Ирана, КНР, ОАЭ, Армении и Узбекистана из-за их поддержки военно-промышленного комплекса России.