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Страны G7 поддержали продление и расширение зерновой сделки

Страны G7 поддержали продление и расширение зерновой сделки Страны Группы семи (G7) решительное поддерживают полную реализацию, продление срока действия и расширение зерновой сделки.
Другие страны
23 апреля 2023 г. 09:35
Страны G7 поддержали продление и расширение зерновой сделки

Страны Группы семи (G7) решительно поддерживают полную реализацию, продление срока действия и расширение зерновой сделки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам состоявшихся 22-23 апреля в Миядзаки переговоров министров по вопросам сельского хозяйства объединения.

Министры также заявили о готовности G7 оказать поддержку Киеву в области восстановления объектов сельскохозяйственной инфраструктуры, включая ирригационные сооружения, предприятия пищевой промышленности и складские объекты, а также в сфере предоставления украинским фермерам финансового обеспечения. Кроме того, страны объединения намерены помочь украинским властям в вопросе разминирования сельскохозяйственных угодий.

Помимо этого, министры заявили о готовности содействовать развивающимся странам в области повышения устойчивости и стабильности их сельскохозяйственных и пищевых отраслей.

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