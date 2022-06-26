Страны G7 планируют вложить $600 млрд на развитие инфраструктуры бедных стран

Государства-члены «Группы семи» (G7) запускают программу по развитию глобальной инфраструктуры и планируют вложить 600 млрд долларов США в инфраструктуру бедных стран.

Государства-члены "Группы семи" (G7) запускают программу по развитию глобальной инфраструктуры и планируют вложить 600 млрд долларов США в инфраструктуру бедных стран.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В опубликованном меморандуме говорится, что "лидеры стран G7 официально запускают партнерство по глобальной инфраструктуре и инвестициям, которое будет реализовывать революционные проекты, призванные устранить пробелы в инфраструктуре развивающихся стран, укрепить мировую экономику и цепочки поставок, а также продвинуть интересы США в сфере национальной безопасности".

В пресс-службе уточнили, что государства-члены "Группы семи" планируют привлечь к 2027 году 600 млрд долларов в виде инвестиций в глобальную инфраструктуру.

"И это будет только начало. Соединенные Штаты и их партнеры по G7 будут стремиться мобилизовать дополнительный капитал от других партнеров-единомышленников, многосторонних банков развития, финансовых учреждений развития, государственных фондов благосостояния и т. д.", - рассказали в Белом доме.