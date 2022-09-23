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Страны G7 осудили "референдумы" на востоке Украины

Страны G7 осудили "референдумы" на востоке Украины Страны G7 осуждают "референдумы" на востоке Украины, считают их нарушением международного права.
Другие страны
23 сентября 2022 г. 22:32
Страны G7 осудили референдумы на востоке Украины

Страны G7 осуждают "референдумы" на востоке Украины, считают их нарушением международного права.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении лидеров, которое распространил германский кабмин.

"Мы, лидеры "семерки", решительно осуждаем фиктивные референдумы, которые Россия пытается использовать для создания мнимого предлога для изменения статуса суверенной территории Украины", - утверждается в сообщении.

Подчеркивается, что эти действия нарушают устав ООН и международное право, противоречат верховенству права.

G7 выразили готовность расширить санкции против России из-за вышеупомянутых "референдумов".

"Мы готовы к созданию дальнейших экономических издержек для России, а также для физических и юридических лиц - внутри и за пределами России, - оказывающих политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам России изменить статус украинской территории", - отмечается в заявлении.

Лидеры G7 договорились провести в Берлине 25 октября конференцию по вопросам восстановления Украины.

Напомним, что сегодня в находящихся под контролем российских войск Херсонской, Запорожской, Донецкой ("ДНР") и Луганской ("ЛНР") областях Украины началось голосование на "референдумах" по вопросам вхождения в состав РФ в качестве субъектов. Процесс продлится до 27 сентября.

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