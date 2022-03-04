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Страны G7 обязались противодействовать дезинформационной кампании России

Страны G7 обязались противодействовать дезинформационной кампании России Государства - члены "группы семи" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) обязались противодействовать российской дезинформационной кампании.
Другие страны
4 марта 2022 г. 22:07
Страны G7 обязались противодействовать дезинформационной кампании России

Государства - члены "группы семи" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) обязались противодействовать российской дезинформационной кампании.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что лидеры G7 готовы оказывать дополнительное финансовое давление на Россию. Американский политик также выразила надежду на то, что ограничительные меры, уже введенные в отношении России, перекроют российскому президенту Владимиру Путину доступ к мировой экономике и подорвут способность руководства страны финансировать специальную военную операцию в Украине.

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Версия на азербайджанском языке G7 ölkələri Rusiyanın dezinformasiya kampaniyasına qarşı çıxmaq barədə razılığa gəlib

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