Страны G7 объявят о новых мерах против энергосектора России

Лидеры стран Группы семи на саммите в Японии намерены объявить о новых мерах по ужесточению санкций против энергетического сектора РФ, пресечению обхода антироссийских рестрикций, а также об ограничениях экспорта.

Лидеры стран Группы семи на саммите в Японии намерены объявить о новых мерах по ужесточению санкций против энергетического сектора РФ, пресечению обхода антироссийских рестрикций, а также об ограничениях экспорта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По словам его источников из числа должностных лиц, новые меры, о которых лидеры государств "семерки" объявят на встрече 19-21 мая, будут направлены на предотвращение "обхода санкций с участием третьих стран", нанесение ущерба энергетическому сектору РФ, а также "ограничение торговли, которая поддерживает Вооруженные силы РФ".

В публикации уточняется, что американские чиновники ожидают объявления "семерки" об изменении правил экспорта в РФ. Согласно новым нормам, "по крайней мере для определенных категорий товаров весь экспорт автоматически запрещается, если они не включены в перечень одобренных товаров".

Администрация президента США Джо Байдена "ранее добивалась от членов G7 согласия на изменение подхода к санкциям, который на сегодняшний день позволяет продавать в Россию все товары, если только они однозначно не внесены в черный список". США хотят, чтобы новый принцип соблюдался хотя бы в отношении тех поставок, которые, по их оценке, наиболее важны для оборонного потенциала РФ.