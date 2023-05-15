О нас

Страны G7 объявят о новых мерах против энергосектора России

Страны G7 объявят о новых мерах против энергосектора России Лидеры стран Группы семи на саммите в Японии намерены объявить о новых мерах по ужесточению санкций против энергетического сектора РФ, пресечению обхода антироссийских рестрикций, а также об ограничениях экспорта.
Другие страны
15 мая 2023 г. 06:38
Страны G7 объявят о новых мерах против энергосектора России

Лидеры стран Группы семи на саммите в Японии намерены объявить о новых мерах по ужесточению санкций против энергетического сектора РФ, пресечению обхода антироссийских рестрикций, а также об ограничениях экспорта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По словам его источников из числа должностных лиц, новые меры, о которых лидеры государств "семерки" объявят на встрече 19-21 мая, будут направлены на предотвращение "обхода санкций с участием третьих стран", нанесение ущерба энергетическому сектору РФ, а также "ограничение торговли, которая поддерживает Вооруженные силы РФ".

В публикации уточняется, что американские чиновники ожидают объявления "семерки" об изменении правил экспорта в РФ. Согласно новым нормам, "по крайней мере для определенных категорий товаров весь экспорт автоматически запрещается, если они не включены в перечень одобренных товаров".

Администрация президента США Джо Байдена "ранее добивалась от членов G7 согласия на изменение подхода к санкциям, который на сегодняшний день позволяет продавать в Россию все товары, если только они однозначно не внесены в черный список". США хотят, чтобы новый принцип соблюдался хотя бы в отношении тех поставок, которые, по их оценке, наиболее важны для оборонного потенциала РФ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке G7 ölkələri Rusiyanın energetika sektoruna qarşı yeni tədbirlər elan edəcək

Самое читаемое

В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21
В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21
8 мая 2023 г. 10:50
На Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля Харыбюльбюль
ФотоНа Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля "Харыбюльбюль"
9 мая 2023 г. 19:54
Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории
Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории
10 мая 2023 г. 11:35
Расим Коч: Дальновидная политика Гейдара Алиева сыграла важную роль в развитии отношений Азербайджана и Турции
Расим Коч: Дальновидная политика Гейдара Алиева сыграла важную роль в развитии отношений Азербайджана и Турции
10 мая 2023 г. 18:29
На Филиппинах 81 школьник попал в больницу из-за химического отравления
На Филиппинах 81 школьник попал в больницу из-за химического отравления
11 мая 2023 г. 10:44
На ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК
ФотоНа ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК
12 мая 2023 г. 08:24
Сулейман Сойлу: США вмешиваются в выборы в Турции
Сулейман Сойлу: США вмешиваются в выборы в Турции
12 мая 2023 г. 11:40
Представители СМИ Азербайджана: Необходимо улучшить осведомленность в Украине об Азербайджане
ВидеоПредставители СМИ Азербайджана: Необходимо улучшить осведомленность в Украине об Азербайджане
12 мая 2023 г. 21:22
Британская разведка: Бегство россиян с позиций под Бахмутом говорит о проблемах в армии РФ
Британская разведка: Бегство россиян с позиций под Бахмутом говорит о проблемах в армии РФ
13 мая 2023 г. 11:25
В штабе ВВС Азербайджана состоялась церемония первого выпуска курса повышения квалификации
ФотоВ штабе ВВС Азербайджана состоялась церемония первого выпуска курса повышения квалификации
13 мая 2023 г. 16:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi