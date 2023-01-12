Страны G7 обсуждают новые санкции в отношении России

США и их союзники обсуждают новые санкции в отношении России.

США и их союзники обсуждают новые санкции в отношении России.

Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Сообщается, что в санкционный пакет планируется ввести ограничение цен на нефтепродукты из РФ.

Ранее сообщалось, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) собираются установить два потолка цены на российские нефтепродукты.

Начиная с февраля может быть введен вариант потолка цен для продуктов, торгуемых с премией к сырой нефти. Другой потолок может быть установлен для тех продуктов, которые продаются со скидкой.