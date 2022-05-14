Страны G7 обеспокоены нарушением прав человека в Афганистане

Страны G7 обеспокоены систематическим нарушением прав человека, отсутствием политической инклюзивности, деятельностью террористических групп в Афганистане после прихода к власти талибов (движение "Талибан").

Страны G7 обеспокоены систематическим нарушением прав человека, отсутствием политической инклюзивности, деятельностью террористических групп в Афганистане после прихода к власти талибов (движение "Талибан").

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Глубоко обеспокоены развитием событий в Афганистане после насильственного захвата власти талибами. Мы встревожены систематическими нарушениями прав человека. Мы по-прежнему обеспокоены сохраняющимся отсутствием политической инклюзивности и представительного управления, тяжелой экономической, гуманитарной и социальной ситуацией и присутствием террористических групп в Афганистане", - говорится в заявлении.