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Страны G7 обеспокоены нарушением прав человека в Афганистане

Страны G7 обеспокоены нарушением прав человека в Афганистане Страны G7 обеспокоены систематическим нарушением прав человека, отсутствием политической инклюзивности, деятельностью террористических групп в Афганистане после прихода к власти талибов (движение "Талибан").
Другие страны
14 мая 2022 г. 18:44
Страны G7 обеспокоены нарушением прав человека в Афганистане

Страны G7 обеспокоены систематическим нарушением прав человека, отсутствием политической инклюзивности, деятельностью террористических групп в Афганистане после прихода к власти талибов (движение "Талибан").

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Глубоко обеспокоены развитием событий в Афганистане после насильственного захвата власти талибами. Мы встревожены систематическими нарушениями прав человека. Мы по-прежнему обеспокоены сохраняющимся отсутствием политической инклюзивности и представительного управления, тяжелой экономической, гуманитарной и социальной ситуацией и присутствием террористических групп в Афганистане", - говорится в заявлении.

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