Страны G7 обещали поддерживать Украину "столько, сколько потребуется"

Министры финансов и главы Центробанков стран G7 в совместном заявлении по итогам трехдневной встречи в японской Ниигате подтвердили намерение "вводить и претворять санкции и другие экономические меры" против России и противостоять обходу санкций.

Министры финансов и главы Центробанков стран G7 в совместном заявлении по итогам трехдневной встречи в японской Ниигате подтвердили намерение "вводить и претворять санкции и другие экономические меры" против России и противостоять обходу санкций.

Как сообщает Report , главы минфинов и центробанков организации обещали поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Они также выразили единство в осуждении России.

"Мы остаемся приверженными международному сотрудничеству для урегулирования мировых экономических проблем… и в связи с этим мы решительно отвергаем неоднократные ложные заявления России о негативных эффектах наших санкций на продовольствие и энергетическую безопасность", — отмечается в документе.

Государства также обещали содействовать восстановлению критической инфраструктуры Украины и приветствовали запуск платформы по инвестированию в Украину.

Они намерены удовлетворять срочные финансовые нужды Киева в краткосрочной перспективе и помогать ее странам-соседям.