Страны G7 обещали поддерживать Украину "столько, сколько потребуется"

Министры финансов и главы Центробанков стран G7 в совместном заявлении по итогам трехдневной встречи в японской Ниигате подтвердили намерение "вводить и претворять санкции и другие экономические меры" против России и противостоять обходу санкций.
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"Мы остаемся приверженными международному сотрудничеству для урегулирования мировых экономических проблем… и в связи с этим мы решительно отвергаем неоднократные ложные заявления России о негативных эффектах наших санкций на продовольствие и энергетическую безопасность", — отмечается в документе.
Государства также обещали содействовать восстановлению критической инфраструктуры Украины и приветствовали запуск платформы по инвестированию в Украину.
Они намерены удовлетворять срочные финансовые нужды Киева в краткосрочной перспективе и помогать ее странам-соседям.