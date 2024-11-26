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Страны G7 намерены ввести дополнительные санкции против РФ

Страны G7 намерены ввести дополнительные санкции против РФ Государства Группы семи (G7) рассматривают возможность введения дополнительных ограничительных мер в отношении России.
Другие страны
26 ноября 2024 г. 22:47
Страны G7 намерены ввести дополнительные санкции против РФ

Государства Группы семи (G7) рассматривают возможность введения дополнительных ограничительных мер в отношении России.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран "семерки" в Италии.

"На прошлой неделе США ввели последние к настоящему моменту санкции в отношении финансового сектора России, в том числе против Газпромбанка. Думаю, можно также ожидать дальнейших действий со стороны стран G7", - заявил Блинкен.

По его словам, G7 заканчивает подготовку к передаче Украине кредита в размере $50 млрд за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России.

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Версия на азербайджанском языке “G7” ölkələri ABŞ-dan sonra Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edəcək

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