Страны G7 намерены ввести дополнительные санкции против РФ

Государства Группы семи (G7) рассматривают возможность введения дополнительных ограничительных мер в отношении России.

Государства Группы семи (G7) рассматривают возможность введения дополнительных ограничительных мер в отношении России.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран "семерки" в Италии.

"На прошлой неделе США ввели последние к настоящему моменту санкции в отношении финансового сектора России, в том числе против Газпромбанка. Думаю, можно также ожидать дальнейших действий со стороны стран G7", - заявил Блинкен.

По его словам, G7 заканчивает подготовку к передаче Украине кредита в размере $50 млрд за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России.