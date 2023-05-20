Страны G7 намерены укреплять цепочки поставок чипов и аккумуляторов

Страны G7 будут принимать меры для обеспечения устойчивости цепочек поставок критически важных для экономики товаров, таких как полупроводники и аккумуляторы.

Страны G7 будут принимать меры для обеспечения устойчивости цепочек поставок критически важных для экономики товаров, таких как полупроводники и аккумуляторы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в принятом сегодня на саммите в Хиросиме заявлении "семерки" по экономической устойчивости и безопасности.

"Мы будем укреплять устойчивые цепочки поставок с помощью партнерских отношений по всему миру, в особенности критически важных товаров, таких как критические минералы, полупроводники и аккумуляторы", - говорится в документе.

Лидеры G7 также заявили о необходимости сотрудничества для повышения безопасности и устойчивости критически важной инфраструктуры, в особенности в цифровой сфере.