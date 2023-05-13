Страны G7 намерены до конца 2023 года запустить партнерство в области цепочек поставок

Страны Группы семи (G7) намерены до конца года запустить партнерство в области цепочек поставок, чтобы способствовать улучшению энергетической безопасности и макроэкономической стабильности.

Страны Группы семи (G7) намерены до конца года запустить партнерство в области цепочек поставок, чтобы способствовать улучшению энергетической безопасности и макроэкономической стабильности.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Мы обязуемся и далее укреплять сотрудничество между членами G7 и за ее пределами для повышения устойчивости цепочек поставок. Диверсификация цепочек поставок может способствовать обеспечению энергетической безопасности и помочь нам сохранить макроэкономическую стабильность. Чтобы воплотить руководство в конкретные действия, в настоящее время мы разрабатываем "Партнерство для RISE [Повышение устойчивости и инклюзивности цепочек поставок]" с заинтересованными странами и международными организациями с целью его запуска не позднее конца этого года", - говорится в совместном заявлении, принятом в субботу по итогам состоявшейся в Ниигата встречи министров финансов и глав центробанков "семерки".