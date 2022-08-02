Страны G7 изучают возможность полного запрета на транспортировку нефти РФ, если ее стоимость не согласована "международными партнерами".
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в коммюнике Группы семи.
В нем говорится о том, что они будут стремиться найти решения, которые снизят доходы РФ от реализации углеводородов.
"Мы по-прежнему привержены рассмотрению целого ряда подходов, включая варианты всеобъемлющего запрета на все услуги, которые позволяют транспортировать российскую морскую сырую нефть и нефтепродукты по всему миру, если только нефть не закупается по цене или ниже той, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами", — говорится в документе.
G7 наряду с ограничительными мерами рассмотрят механизмы, позволяющие уязвимым странам сохранить доступ к рынкам энергоносителей, в том числе из России.