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Страны G7 изучают возможность полного запрета на транспортировку нефти РФ

Страны G7 изучают возможность полного запрета на транспортировку нефти РФ Страны G7 изучают возможность полного запрета на транспортировку нефти РФ, если ее стоимость не согласована "международными партнерами".
Другие страны
2 августа 2022 г. 17:07
Страны G7 изучают возможность полного запрета на транспортировку нефти РФ

Страны G7 изучают возможность полного запрета на транспортировку нефти РФ, если ее стоимость не согласована "международными партнерами".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в коммюнике Группы семи.

В нем говорится о том, что они будут стремиться найти решения, которые снизят доходы РФ от реализации углеводородов.

"Мы по-прежнему привержены рассмотрению целого ряда подходов, включая варианты всеобъемлющего запрета на все услуги, которые позволяют транспортировать российскую морскую сырую нефть и нефтепродукты по всему миру, если только нефть не закупается по цене или ниже той, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами", — говорится в документе.

G7 наряду с ограничительными мерами рассмотрят механизмы, позволяющие уязвимым странам сохранить доступ к рынкам энергоносителей, в том числе из России.

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Версия на английском языке G7 countries look possibility of complete ban on transportation of Russian oil
Версия на азербайджанском языке G7 ölkələri Rusiya neftinin nəqlinə tam qadağa imkanlarını öyrənir

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