Страны G7 изложат общий подход к касающимся Китая вопросам

Лидеры стран Группы семи (G7), участвующие в саммите в Хиросиме, изложат в совместном заявлении принципы их общего подхода к касающимся Китая вопросам. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил помощник президента США по национальной безопас

Лидеры стран Группы семи (G7), участвующие в саммите в Хиросиме, изложат в совместном заявлении принципы их общего подхода к касающимся Китая вопросам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, страны G7 намерены уделить на встрече большое внимание вопросам, касающимся "экономической безопасности" и защиты технологий.

"В связи с этим лидеры G7 также выступят сегодня с заявлением о нашем общем подходе, согласованном подходе относительно того, что касается КНР", - сказал он.

Помощник президента США подчеркнул, что в документе будут приведены ключевые элементы, по которым все страны G7 придерживаются единой позиции во взаимодействии с КНР.