Страны G7 инициировали выделение 39 млрд долларов на поддержку Украины

Страны Группы семи (G7) инициировали выделение 39 млрд долларов в качестве финансовой помощи для поддержки Украины.

Страны Группы семи (G7) инициировали выделение 39 млрд долларов в качестве финансовой помощи для поддержки Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу заявил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам встречи лидеров "большой семерки", прошедшей в формате видеоконференции.

"Мы еще раз заверили президента Украины Владимира Зеленского, что будем поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо, с политической, гуманитарной, финансовой точек зрения, а также поставками оружия", - сказал Шольц.

"Члены G7 инициировали выделение 39 млрд долларов в качестве финансовой помощи для поддержки Украины", - констатировал он, добавив, что Германия с самого начала конфликта в Украине взяла на себя ведущую роль.

Шольц добавил, что в G7 также договорились продолжать тесно координировать санкции против РФ и "закрывать двойные лазейки".

В то же время он заметил, что страны "большой семерки" полагают, что Международный валютный фонд (МВФ) должен принять программу поддержки Украины.

"Мы, как G7, едины во мнении, что Международный валютный фонд должен запустить программу поддержки Украины", - сказал Шольц.