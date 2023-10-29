Страны G7 договорились создать надежные цепочки поставок ключевых минералов

Страны "Большой семерки" договорились создать устойчивые цепочки поставок с надежными партнерами важнейших минералов, включая редкоземельные элементы.

Страны "Большой семерки" договорились создать устойчивые цепочки поставок с надежными партнерами важнейших минералов, включая редкоземельные элементы.

Как передает Report со ссылкой на Kyodo, об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоши Нисимура.

Нисимура, сопредседатель двухдневной встречи G7 среди министров торговли в префектуре Осака, обнародовал соглашение после заседания, на котором впервые присутствовали делегации стран с развивающейся экономикой.

Министры G7 заявили, что стремятся активизировать сотрудничество со странами, богатыми ресурсами, в том числе со странами Глобального Юга, поскольку роль, которую они играют в построении стабильных цепочек поставок ресурсов, рассматривается как все более важная в современной геополитической ситуации.

Ранее в этом месяце Китай, который занимает значительную долю рынка полезных ископаемых, объявил о вступлении в силу с 1 декабря нового контроля над экспортом графита – материала, широко используемого в батареях, топливных элементах и ​​ядерных реакторах.

"Мы собираемся решить проблему "экономического принуждения", избегая при этом попадания в ловушку чрезмерного протекционизма", - добавил Нисимура.

Мероприятия и сессии проводятся в соседних городах Осака и Сакаи в рамках второй в этом году конференции министров торговли стран G7.