Страны G20 приняли итоговое коммюнике на саммите в Риме

Страны Большой двадцатки (G20) признают необходимость достижения глобальной углеродной нейтральности к середине XXI века.

Лидеры стран Группы двадцати (G20) признали необходимость достижения глобальной углеродной нейтральности к середине XXI века.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в декларации по итогам саммита G20 в Риме.

"Мы признаем необходимость достижения глобальных чистых нулевых выбросов парниковых газов, или углеродной нейтральности, к середине века или примерно к середине столетия", - отмечается в документе.

Страны Группы двадцати призывают принять меры для ограничения для ограничения роста глобального потепления на уровне 1,5 градусов Цельсия.

"Мы признаем, что последствия изменения климата при 1,5 градусах Цельсия намного ниже, чем при 2 градусах. Удержание (потепления) на уровне 1,5 градусов потребует значимых и эффективных действий и приверженности со стороны всех стран", - говорится в документе.

Лидеры стран Группы двадцати будут противостоять глобальным вызовам, влияющим на их экономику, в том числе не допускать сбоев в цепи поставок.

"Мы остаемся бдительными к глобальным вызовам, которые влияют на нашу экономику, например, таким как сбои в цепочках поставок. Мы будем работать вместе, чтобы выявлять и решать эти проблемы по мере восстановления наших экономик и поддерживать стабильность мировой экономики", - говорится в документе.

Страны G20 указали на решающую роль качественных инвестиций в инфраструктуру на этапе восстановления после кризиса, вызванного пандемией.

"Мы признаем решающую роль качественных инвестиций в инфраструктуру на этапе восстановления. Мы признаем, что устойчивые, должным образом финансируемые, хорошо обслуживаемые и оптимально управляемые системы необходимы для сохранения инфраструктурных активов на протяжении их жизненного цикла, минимизации потерь и сбоев и обеспечения предоставления безопасных, надежных и высококачественных инфраструктурных услуг", - отмечается в документе. При этом указывается, что страны G20 продолжат развивать дальнейшее сотрудничество между государственными и частными инвесторами для мобилизации частного капитала.

Лидеры G20 признают важность государственной политики, направленной на создание открытой и справедливой цифровой экономики.

"Мы понимаем важность политики, направленной на создание инклюзивной, открытой, честной цифровой экономики, которая способствует применению новых технологий, позволяет бизнесу и предпринимателям процветать, защищает и дает права потребителям. При этом подобная политика должна решать проблемы, связанные с конфиденциальностью (персональных данных), защитой данных, интеллектуальной собственностью", - говорится в декларации.

Страны отметили необходимость поддерживать цифровизацию малых и средних предприятий, значимость развития цифровых навыков и компьютерной грамотности среди покупателей и производителей.