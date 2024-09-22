Страны G20 намерены призвать к реформированию ООН и ВТО

На реформе глобальных институтов настаивает президент Бразилии, его страна в этом году председательствует в G20.

Страны G20 на встрече глав МИД 25 сентября намерены объявить о необходимости реформ в Организации Объединенных Наций и Всемирной торговой организации.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект коммюнике саммита.

Согласно информации, страны G20 на встрече министров иностранных дел, которая пройдет 25 сентября, заявят, что ООН и ВТО "срочно нуждаются в реформе". Это же касается и Бреттон-Вудских институтов, к которым относятся Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития. Они были сформированы по итогам международной конференции, проходившей в июле 1944 года в Бреттон-Вудсе, США.

Отмечается, что в документе министры призовут расширить число постоянных членов Совета безопасности ООН (сейчас их пять: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция - ред.). С аналогичным предложением выступают и лидеры Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD; Австралия, Индия, США и Япония - ред.), которые считают, что в Совбез нужно включить представителей Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Главы МИД стран G20 также предложат расширить финансирование развивающихся стран и заявят, что обновленная политика ВТО должна позволить торговле и инвестициям стать двигателем роста и процветания, говорится в сообщении.

На реформе глобальных институтов давно настаивает президент Бразилии, которая председательствует в G20 в этом году, Луис Инасиу Лула да Силва.

Как пишет Bloomberg, совместное заявление станет шагом в этом направлении, хотя участники G20 не обозначили конкретных сроков.