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Страны G20 хотят обеспечить всеобщий доступ к вакцинам от COVID-19

Страны G20 хотят обеспечить всеобщий доступ к вакцинам от COVID-19 Страны "двадцатки" обязались прикладывать усилия для обеспечения достаточного количества вакцин от ковида, доступ к которым должен быть у всех.
Другие страны
31 октября 2021 г. 19:32
Страны G20 хотят обеспечить всеобщий доступ к вакцинам от COVID-19

Страны "двадцатки" обязались прикладывать усилия для обеспечения достаточного количества вакцин от ковида, доступ к которым должен быть у всех.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в распространенной декларации по итогам саммита G20.

"Учитывая, что вакцины являются одними из наиболее важных инструментов противодействия пандемии, и признавая, что массовая вакцинация против COVID-19 является общественным благом, мы будем прикладывать усилия по обеспечению своевременного, справедливого и всеобщего доступа к безопасным, недорогим, качественным и эффективным вакцинам", - сообщается в тексте.

"Чтобы способствовать достижению цели вакцинировать не менее 40% населения к концу 2021 года и 70% к середине 2022 года, мы будем предпринимать меры для увеличения поставок вакцин и основных медицинских продуктов в развивающиеся страны и для устранения ограничений в области финансирования", - отмечается в декларации.

Участники саммита договорились поддерживать инициативы по поддержке исследований и разработок в этой сфере, а также по укреплению цепочек поставок. Страны "двадцатки" также хотят способствовать расширению и диверсификации производства. Одновременно с этим участники G20 намерены предпринимать действия по укреплению доверия к вакцинам со стороны населения. К этому относится также борьба с дезинформацией относительно эффективности и побочных эффектов препаратов.

Страны Группы двадцати намерены сократить с 300 до 100 дней продолжительность разработки новых вакцин от различных заболеваний в условиях пандемии. "Признавая важность быстрого реагирования на пандемии, мы будем поддерживать науку, чтобы сократить цикл разработки безопасных и эффективных вакцин, терапевтических и диагностических средств с 300 до 100 дней после выявления таких угроз, и работать над тем, чтобы сделать их широко доступными", - подчеркивается в документе.

Кроме того, согласно декларации, лидеры "двадцатки" признали, что "финансирование профилактики пандемий" и реагирование на них должно лучше координироваться, "оно требует постоянного сотрудничества между лицами, принимающими решения в области здравоохранения и финансов".

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Версия на азербайджанском языке G20 ölkələri COVID-19 vaksinlərinə ümumi çıxışı təmin etməyə söz veriblər

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