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Страны Евросоюза хотят согласовать новые санкции в отношении РФ к 27 июня

Страны Евросоюза хотят согласовать новые санкции в отношении РФ к 27 июня Страны Евросоюза намерены к началу саммита ЕС 27 июня согласовать новый, 14-й пакет санкций в отношении России.
Другие страны
18 июня 2024 г. 11:10
Страны Евросоюза хотят согласовать новые санкции в отношении РФ к 27 июня

Страны Евросоюза намерены к началу саммита ЕС 27 июня согласовать новый, 14-й пакет санкций в отношении России.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на EUobserver.

Европейские государства хотят успеть договориться об ограничениях до того, как 1 июля Венгрия примет на себя председательство в ЕС.

Санкции могут включать ограничения на транспортировку российского газа. Ожидается, что расширится и список физических лиц, которые подпадут под европейские санкции. Помимо этого, будут введены более жесткие ограничения на деятельность европейских дочерних предприятий, ведущих бизнес в РФ.

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Версия на английском языке EU countries willing to agree on new sanctions against Russia by June 27

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