Страны Евросоюза хотят согласовать новые санкции в отношении РФ к 27 июня

Страны Евросоюза намерены к началу саммита ЕС 27 июня согласовать новый, 14-й пакет санкций в отношении России.

Страны Евросоюза намерены к началу саммита ЕС 27 июня согласовать новый, 14-й пакет санкций в отношении России.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на EUobserver.

Европейские государства хотят успеть договориться об ограничениях до того, как 1 июля Венгрия примет на себя председательство в ЕС.

Санкции могут включать ограничения на транспортировку российского газа. Ожидается, что расширится и список физических лиц, которые подпадут под европейские санкции. Помимо этого, будут введены более жесткие ограничения на деятельность европейских дочерних предприятий, ведущих бизнес в РФ.