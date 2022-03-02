Страны Европы собираются закрыть все свои порты для суден из России

Страны Европейского союза готовятся коллективно закрыть свои порты для суден из России. При этом до официального решения Евросоюза, крупнейшие контейнерные компании мира остановили прием заказов на перевозку грузов в Россию.

Страны Европейского союза готовятся коллективно закрыть свои порты для суден из России. При этом до официального решения Евросоюза, крупнейшие контейнерные компании мира остановили прием заказов на перевозку грузов в Россию.

Как передает Report со ссылкой на Reuters , Европейский Союз решил ужесточить морские ограничения после прекращения воздушного сообщения, чем еще больше затруднит коммерческие перевозки России.

В понедельник Великобритания уже приняла решение отказать в заходе в британские порты всем судам, которые принадлежат, эксплуатируются, контролируются, зафрахтованы, зарегистрированы или плавают под флагом России. Канада последовала этому примеру во вторник, заявив, что закроет свои порты для судов, принадлежащих России, позже на этой неделе, на следующий день после того, как запретила импорт российской сырой нефти.