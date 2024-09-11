Страны Еврогруппы проведут 13 сентября встречу в Будапеште

Страны-участницы Еврогруппы 13 сентября проведут встречу в Будапеште, несмотря на бойкот Евросоюзом мероприятий под председательством Венгрии.

Страны-участницы Еврогруппы 13 сентября проведут встречу в Будапеште, несмотря на бойкот Евросоюзом мероприятий под председательством Венгрии.

Как передает Report, об этом сообщил портал EUobserver со ссылкой на офис главы Еврогруппы.

Согласно информации, председатель организации Паскаль Донохью решил провести это мероприятие только потому, что сама Венгрия в нем не участвует, а также из-за удобства, поскольку 13-14 сентября в Будапеште также пройдет неформальная встреча представителей экономических и финансовых ведомств ЕС.

Уточняется, что 15 стран отказались от участия в обеих встречах. В их число вошли Австрия, Дания, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Португалия, Финляндия, Франция, Швеция и Эстония. В свою очередь Бельгия, Болгария, Италия, Кипр, Люксембург, Мальта, Словакия, Словения, Хорватия и Чехия отметили, что, вероятно, отправят чиновников более низкого ранга.

Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард примет участие во встрече Еврогруппы, но не будет присутствовать на последующем мероприятии в Будапеште, говорится в сообщении.

"Ротационное председательство в Совете ЕС должно рассматриваться как институциональное председательство стран-членов ЕС, а не политическое председательство правительств. Поэтому Италия призывает найти другие способы для критики вместо бойкота, который может нарушить европейское единство и создать прецедент", - сказал порталу неназванный итальянский дипломат.

Напомним, что 29 августа европейское издание Politico информировало, что страны ЕС рассматривают возможность отменить встречу министров финансов в Будапеште из-за недовольства политикой Венгрии по выстраиванию отношений с Россией.