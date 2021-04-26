Страны ЭСКАТО выступили за равный доступ к вакцинам против коронавируса

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона призвали к укреплению многосторонности, международной координации развития для более эффективного восстановления после пандемии

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на ежегодной сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) призвали к укреплению многосторонности, международной координации развития и сотрудничеству с субрегиональными организациями для более эффективного восстановления после пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в рамках 77-й сессии организации.

Исполнительный секретарь ЭСКАТО Армида Салсиа Алисджабана заявила, что "на карту поставлено достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) в Азиатско-Тихоокеанском регионе". По ее словам, кризис в области здравоохранения вместе с мерами по смягчению его последствий за последний год сильно повлияли на страны АТР в экономическом и социальном планах. Между тем она считает, что продолжающееся внедрение вакцин в регионе дает надежду.

"Ни одна страна не будет в полной безопасности, когда другие все еще борются с пандемией, - подчеркнула Армида Салсиа Алисджабана. - Мы должны гарантировать, чтобы вакцины были недорогими и доступными для всех". Она подчеркнула, что ЭСКАТО предпринимает шаги, чтобы помочь членам организации укрепить свои позиции после пандемии, выступая за укрепление систем социальной защиты и расширение устойчивого финансирования, а также продвигая цифровую торговлю и инвестируя в более чистые и экологичные решения.

Исполнительный секретарь призвала по случаю приближающейся в следующем году 75-й годовщины ЭСКАТО сформулировать общую повестку для "полного восстановления после пандемии коронавируса и содействия устойчивому развитию посредством регионального сотрудничества в АТР".

Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, чье приветственное слово зачитала Армида Салсиа Алисджабана, констатировал, что миллионы людей в АТР остаются крайне уязвимыми и подверженными риску. "Давайте вместе добьемся устойчивого восстановления после пандемии <...> и создадим более чистую, зеленую и инклюзивную экономику и общество, которые предоставляют возможности для всех", - сказал он, называя коронавирус величайшим испытанием для всего мира.

"Каждый человек должен иметь доступ к вакцинам", - подчеркнул Гутерриш и отметил, что "специальная экономическая поддержка должна быть ориентирована на наиболее уязвимые группы, которые пострадали несоразмерно".

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на 77-й сессии ЭСКАТО.