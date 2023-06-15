Страны ЕС завершили подготовку 24 тыс. военных ВС Украины

Страны Евросоюза завершили подготовку как минимум 24 тыс. украинских военных и будут продолжать тренировку еще большего числа солдат.

Страны Евросоюза завершили подготовку как минимум 24 тыс. украинских военных и будут продолжать тренировку еще большего числа солдат.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии в качестве специально приглашенного лица на встречу министров обороны стран НАТО с представителями оборонной промышленности альянса.

"Мы уже завершили подготовку 24 тыс. военных для Украины, и эта цифра продолжит расти", - сказал он.

ЕС будет продолжать поставки Украине все более технически продвинутых видов вооружений, добавил Боррель.