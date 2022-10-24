Шарль Мишель: Страны ЕС вынуждены увеличивать расходы на вооружение

Страны ЕС вынуждены увеличивать расходы на вооружения на фоне украинского конфликта.

Страны Европейского Союза вынуждены увеличивать расходы на вооружение на фоне войны в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава Евросовета Шарль Мишель заявил, комментируя намерение Польши, Германии и Литвы увеличить затраты на военные цели.

"Мне кажется, что в сегодняшнем мире у нас нет выбора", - сказал Мишель, отвечая в эфире радиостанции "Франс энтер" на вопрос, опасается ли он развертывания гонки вооружений.

Он отметил, что в связи с военной помощью Киеву "европейские страны должны восполнить свои запасы вооружений". "Европейцы должны взять на себя ответственность за безопасность своих граждан, будущих поколений". "Это не прихоть, а следствие того, что мы живем не в идеальном мире", - сказал Мишель. "Мы не должны быть наивными", - заметил глава Евросовета.

Мишель считает, что, как и в других областях, Евросоюзу необходима общая стратегия в области обороны.