Страны ЕС стремятся добиться исключений из планов ЕК по снижению потребления газа

Страны Евросоюза пытаются добиться исключений из планов Еврокомиссии (ЕК) по сокращению потребления газа на 15% в период с августа 2022 по март 2023 года.

Страны Евросоюза пытаются добиться исключений из планов Еврокомиссии (ЕК) по сокращению потребления газа на 15% в период с августа 2022 по март 2023 года.

Как передает Report , об этом в воскресенье сообщила газета Financial Times со ссылкой на проект предложения.

Согласно документу, страны ЕС заявили, что обязательные целевые показатели должны учитывать зависимость каждой отдельной страны Евросоюза от российского газа, а также объем этого топлива, направленный в хранилища.

Государства - члены ЕС также предлагают предоставить исключение странам, у которых есть возможность поставлять газ другим странам Евросоюза.

Некоторые отрасли, которые считаются критически важными для единого рынка Евросоюза, также должны быть исключены из предложения ЕК, говорится в документе. По меньшей мере пять стран ЕС должны сделать запрос, чтобы большинство государств-членов одобрило требование, отмечает газета.