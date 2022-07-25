Страны ЕС стремятся добиться исключений из планов ЕК по снижению потребления газа

Страны Евросоюза пытаются добиться исключений из планов Еврокомиссии (ЕК) по сокращению потребления газа на 15% в период с августа 2022 по март 2023 года.
Согласно документу, страны ЕС заявили, что обязательные целевые показатели должны учитывать зависимость каждой отдельной страны Евросоюза от российского газа, а также объем этого топлива, направленный в хранилища.
Государства - члены ЕС также предлагают предоставить исключение странам, у которых есть возможность поставлять газ другим странам Евросоюза.
Некоторые отрасли, которые считаются критически важными для единого рынка Евросоюза, также должны быть исключены из предложения ЕК, говорится в документе. По меньшей мере пять стран ЕС должны сделать запрос, чтобы большинство государств-членов одобрило требование, отмечает газета.