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Страны ЕС стремятся добиться исключений из планов ЕК по снижению потребления газа

Страны ЕС стремятся добиться исключений из планов ЕК по снижению потребления газа Страны Евросоюза пытаются добиться исключений из планов Еврокомиссии (ЕК) по сокращению потребления газа на 15% в период с августа 2022 по март 2023 года.
Другие страны
25 июля 2022 г. 08:08
Страны ЕС стремятся добиться исключений из планов ЕК по снижению потребления газа

Страны Евросоюза пытаются добиться исключений из планов Еврокомиссии (ЕК) по сокращению потребления газа на 15% в период с августа 2022 по март 2023 года.

Как передает Report, об этом в воскресенье сообщила газета Financial Times со ссылкой на проект предложения.

Согласно документу, страны ЕС заявили, что обязательные целевые показатели должны учитывать зависимость каждой отдельной страны Евросоюза от российского газа, а также объем этого топлива, направленный в хранилища.

Государства - члены ЕС также предлагают предоставить исключение странам, у которых есть возможность поставлять газ другим странам Евросоюза.

Некоторые отрасли, которые считаются критически важными для единого рынка Евросоюза, также должны быть исключены из предложения ЕК, говорится в документе. По меньшей мере пять стран ЕС должны сделать запрос, чтобы большинство государств-членов одобрило требование, отмечает газета.

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