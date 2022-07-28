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Страны ЕС совместно закупят вакцину на случай пандемии гриппа

Страны ЕС совместно закупят вакцину на случай пандемии гриппа Еврокомиссия (ЕК) подписала в четверг через своё управление по обеспечению готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA - Health Emergency preparedness and Response Authority) рамочный контракт на совместное приобрете
Другие страны
28 июля 2022 г. 19:59
Страны ЕС совместно закупят вакцину на случай пандемии гриппа

Еврокомиссия (ЕК) подписала в четверг через своё управление по обеспечению готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA - Health Emergency preparedness and Response Authority) рамочный контракт на совместное приобретение вакцины от гриппа, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Готовность имеет важное значение в случае чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Пандемия COVID-19 дала неоспоримое тому подтверждение. Сегодня через наше управление... мы подготавливаем доступ к 85 млн доз вакцины против пандемического гриппа, чтобы защитить наших граждан, если такая чрезвычайная ситуация возникнет завтра", - сказала член ЕК по здравоохранению Стелла Кириакидис, слова которой приводятся в коммюнике.

Речь идет о возможности закупки по мере необходимости до 85 млн доз вакцины Adjupanrix у британской фармацевтической компании GSK. В соглашении участвуют 12 государств-членов ЕС и ряд других стран.

В Еврокомиссии отмечают, что, "хотя предсказать пандемию гриппа сложно, важно быть к ней готовыми".

В Брюсселе указывают, что пандемия COVID-19 продемонстрировала важность координации между европейскими странами и дополнительную ценность общего реагирования на трансграничные угрозы здоровью.

Цель механизма совместных закупок, объясняют в Еврокомиссии, - "обеспечение более справедливого доступа к конкретным медицинским контрмерам и повышение надежности поставок при более сбалансированных ценах для участвующих стран".

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