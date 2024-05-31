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Страны ЕС согласились координировать усилия для сокращения импорта газа из РФ

Страны ЕС согласились координировать усилия для сокращения импорта газа из РФ Член Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Кадри Симсон заявила, что призвала государства-члены ЕС не замедлять усилия по диверсификации источников энергоресурсов и взять на себя обязательства по дальнейшему сокращению импорта российского газа.
Другие страны
31 мая 2024 г. 03:24
Страны ЕС согласились координировать усилия для сокращения импорта газа из РФ

Член Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Кадри Симсон заявила, что призвала государства-члены ЕС не замедлять усилия по диверсификации источников энергоресурсов и взять на себя обязательства по дальнейшему сокращению импорта российского газа.

Как передает Report, об этом К.Симсон сообщила на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по энергетике.

"Мы все согласились, что для достижения нашей конечной цели - сокращения импорта энергоносителей из России до нуля - нам необходимо поддерживать тесную координацию, в том числе и на политическом уровне", - заявила она.

Симсон заявила о необходимости "согласовать график и точную "дорожную карту", чтобы справиться с последним оставшимся импортом и гарантировать, что все государства-члены смогут осуществить этот переход вместе".

По ее словам, "прекращение транзита российского газа через Украину станет очень важным следующим шагом".

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