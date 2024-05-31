Страны ЕС согласились координировать усилия для сокращения импорта газа из РФ

Член Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Кадри Симсон заявила, что призвала государства-члены ЕС не замедлять усилия по диверсификации источников энергоресурсов и взять на себя обязательства по дальнейшему сокращению импорта российского газа.
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"Мы все согласились, что для достижения нашей конечной цели - сокращения импорта энергоносителей из России до нуля - нам необходимо поддерживать тесную координацию, в том числе и на политическом уровне", - заявила она.
Симсон заявила о необходимости "согласовать график и точную "дорожную карту", чтобы справиться с последним оставшимся импортом и гарантировать, что все государства-члены смогут осуществить этот переход вместе".
По ее словам, "прекращение транзита российского газа через Украину станет очень важным следующим шагом".