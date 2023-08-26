О нас

Страны ЕС рекордно увеличили экспорт подсолнечного масла

Страны ЕС рекордно увеличили экспорт подсолнечного масла Странами ЕС в октябре-июне 2022/23 МГ на внешние рынки было поставлено до 963 тыс. т подсолнечного масла, что на 369 тыс. тонн превысило результат соответствующего периода 2021/22 МГ и является рекордным показателем.
Другие страны
26 августа 2023 г. 12:28
Страны ЕС рекордно увеличили экспорт подсолнечного масла

Странами ЕС в октябре-июне 2022/23 МГ на внешние рынки было поставлено до 963 тыс. т подсолнечного масла, что на 369 тыс. тонн превысило результат соответствующего периода 2021/22 МГ и является рекордным показателем.

Как передает Report, об этом сообщает Oil World.

В том числе за последние три месяца (апрель-июнь т.г.) из указанного объема было отгружено 318 тыс. тонн продукта, основными потребителями которого стали Ирак (104 тыс. тонн), Индия (28 тыс. тонн), Марокко (31 тыс. тонн) и ЮАР (26 тыс. тонн). Большая часть подсолнечного масла отгружалась из Болгарии и Румынии.

Помимо этого, ЕС с начала 2022/23 МГ резко увеличил экспорт рапсового масла – до 562 тыс. тонн (в октябре-июне 2021/22 МГ – 249 тыс. тонн), из которых 151 тыс. тонн отправлено в Китай, 177 тыс. тонн – в Норвегию и 12 тыс. тонн – в Пакистан.

Однако за рассматриваемый период несколько сократился экспорт соевого масла из стран блока – до 689 тыс. тонн в сравнении с 746 тыс. тонн в октябре-июне 2021/22 МГ. Отгрузки в основном осуществлялись в Марокко и другие африканские страны, а также в Великобританию.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в праздничных торжествах День города Лачын
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в праздничных торжествах "День города Лачын"
26 августа 2023 г. 11:54
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в селе Забух Лачинского района, и встретились с жителями
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в селе Забух Лачинского района, и встретились с жителями
26 августа 2023 г. 10:55
Сегодня отмечается день города Лачын
Сегодня отмечается день города Лачын
26 августа 2023 г. 00:01
Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой
Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой
26 августа 2023 г. 00:00
В Лачынском районе состоялось открытие рыбоводческого хозяйства Хакари
ФотоВ Лачынском районе состоялось открытие рыбоводческого хозяйства "Хакари"
25 августа 2023 г. 23:12
В Лачынском районе открылся съемочный павильон творческой студии Хочазфильм
ФотоВ Лачынском районе открылся съемочный павильон творческой студии "Хочазфильм"
25 августа 2023 г. 23:07
Сдана в эксплуатацию после капитального ремонта полная средняя школа номер 2 Лачынского района
ФотоСдана в эксплуатацию после капитального ремонта полная средняя школа номер 2 Лачынского района
25 августа 2023 г. 22:55
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Кяльбаджара и Лачына
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Кяльбаджара и Лачына
25 августа 2023 г. 22:08
Президент и первая леди приняли участие в открытии мебельной фабрики в Лачынской промышленной зоне
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии мебельной фабрики в Лачынской промышленной зоне
25 августа 2023 г. 21:45
В Лачыне заложен фундамент гостиничного комплекса
ФотоВ Лачыне заложен фундамент гостиничного комплекса
25 августа 2023 г. 21:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi