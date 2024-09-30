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Страны ЕС призвали к срочному созыву заседания СБ ООН по ситуации в Ливане

Страны ЕС призвали к срочному созыву заседания СБ ООН по ситуации в Ливане Страны - члены Евросоюза настаивают на оперативном созыве заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации в Ливане.
Другие страны
30 сентября 2024 г. 22:07
Страны ЕС призвали к срочному созыву заседания СБ ООН по ситуации в Ливане

Страны - члены Евросоюза настаивают на оперативном созыве заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации в Ливане.

Как передает Report, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел 27 государств сообщества.

"Страны-члены также призывают провести срочное заседание Совета Безопасности ООН, и мы приложим все дипломатические усилия, чтобы добиться прекращения огня", - сказал он.

По словам Борреля, главы МИД выразили чрезвычайную обеспокоенность ситуацией в Ливане и подчеркнули, что любая интервенция радикально ухудшит обстановку.

"Любая военная интервенция драматически ухудшит ситуацию, и этого необходимо избежать", - отметил он.

Боррель напомнил, что уже около одного млн человек в Ливане стали внутренне перемещенными лицами, и многие пытаются через Сирию покинуть страну.

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