Страны ЕС призвали к срочному созыву заседания СБ ООН по ситуации в Ливане

Страны - члены Евросоюза настаивают на оперативном созыве заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации в Ливане.

Страны - члены Евросоюза настаивают на оперативном созыве заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации в Ливане.

Как передает Report, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел 27 государств сообщества.

"Страны-члены также призывают провести срочное заседание Совета Безопасности ООН, и мы приложим все дипломатические усилия, чтобы добиться прекращения огня", - сказал он.

По словам Борреля, главы МИД выразили чрезвычайную обеспокоенность ситуацией в Ливане и подчеркнули, что любая интервенция радикально ухудшит обстановку.

"Любая военная интервенция драматически ухудшит ситуацию, и этого необходимо избежать", - отметил он.

Боррель напомнил, что уже около одного млн человек в Ливане стали внутренне перемещенными лицами, и многие пытаются через Сирию покинуть страну.