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    Страны ЕС предложили ввести новые санкции против Ирана

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Великобритания, Франция и ФРГ предложили ввести новые санкции против Ирана в связи с ядерной программой страны.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.

    "В ближайшее время мы распространим список лиц и организаций, против которых, по нашему мнению, должны быть введены санкции", - говорится в документе.

    Также в документе сообщается, что страны провели переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа для разработки документа.

    Ранее вице-президент США Майк Пенс пригрозил выходом Штатов из ядерной сделки с Ираном.

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