Страны ЕС предложили пенсионным фондам инвестировать в оборону для помощи Украине

Некоторые страны ЕС предлагают пенсионным фондам и страховым компаниям активно инвестировать в оборонный сектор, чтобы западные страны могли нарастить помощь Киеву.

Некоторые страны ЕС предлагают пенсионным фондам и страховым компаниям активно инвестировать в оборонный сектор, чтобы западные страны могли нарастить помощь Киеву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, цель - стимулировать инвестиции в оборону таким образом, чтобы не только правительства оплачивали расходы.

Подобную идею поддержали несколько стран, включая Германию и Нидерланды.

Представитель министерства обороны Нидерландов пояснил, что "рассматриваются различные варианты увеличения инвестиций в оборонный сектор", чтобы "быстро нарастить производство по всей цепочке поставок".