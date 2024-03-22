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Страны ЕС предложили пенсионным фондам инвестировать в оборону для помощи Украине

Страны ЕС предложили пенсионным фондам инвестировать в оборону для помощи Украине Некоторые страны ЕС предлагают пенсионным фондам и страховым компаниям активно инвестировать в оборонный сектор, чтобы западные страны могли нарастить помощь Киеву.
Другие страны
22 марта 2024 г. 17:05
Страны ЕС предложили пенсионным фондам инвестировать в оборону для помощи Украине

Некоторые страны ЕС предлагают пенсионным фондам и страховым компаниям активно инвестировать в оборонный сектор, чтобы западные страны могли нарастить помощь Киеву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, цель - стимулировать инвестиции в оборону таким образом, чтобы не только правительства оплачивали расходы.

Подобную идею поддержали несколько стран, включая Германию и Нидерланды.

Представитель министерства обороны Нидерландов пояснил, что "рассматриваются различные варианты увеличения инвестиций в оборонный сектор", чтобы "быстро нарастить производство по всей цепочке поставок".

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