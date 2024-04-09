Страны ЕС потратили €10 млрд на компенсации фермерам из-за импорта из Украины

Государства Евросоюза (ЕС) потратили с начала конфликта в Украине 10 млрд евро на компенсации фермерам за ущерб от украинского аграрного импорта, эту систему необходимо продлить, если временные меры по отмене тарифов на украинскую продукцию сохранятся после 5 июня 2024 года.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров сельского хозяйства ЕС.
"Импорт зерна из Украины - это чувствительный вопрос. Изначально это была проблема только сопредельных с Украиной государств, но теперь это проблема всей Европы. Я рекомендовал продлить систему выделения (правительствами стран ЕС с разрешения Еврокомиссии) государственной поддержки [европейским] фермерам <...>, - заявил он. - Страны ЕС уже потратили на нее 10 млрд евро".
Войцеховский подчеркнул, что европейские аграрии "становятся проигравшими в случае продления мер по либерализации торговли с Украиной". "Для экономики в целом эта либерализация торговли - это хорошо, поскольку европейский экспорт в Украину в 2023 году составил 39 млрд, импорт - 23 млрд, то есть прибыль для европейской экономики - 16 млрд евро. Но для сельского хозяйства цифры другие: наш экспорт - 3 млрд, импорт - 11,5 млрд евро, то есть наши фермеры платят за эту либерализацию", - сказал еврокомиссар.