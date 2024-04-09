О нас

Страны ЕС потратили €10 млрд на компенсации фермерам из-за импорта из Украины

Страны ЕС потратили €10 млрд на компенсации фермерам из-за импорта из Украины Государства Евросоюза (ЕС) потратили с начала конфликта в Украине 10 млрд евро на компенсации фермерам за ущерб от украинского аграрного импорта, эту систему необходимо продлить, если временные меры по отмене тарифов на украинскую продукцию сохранятся пос
Другие страны
9 апреля 2024 г. 16:44
Страны ЕС потратили €10 млрд на компенсации фермерам из-за импорта из Украины

Государства Евросоюза (ЕС) потратили с начала конфликта в Украине 10 млрд евро на компенсации фермерам за ущерб от украинского аграрного импорта, эту систему необходимо продлить, если временные меры по отмене тарифов на украинскую продукцию сохранятся после 5 июня 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров сельского хозяйства ЕС.

"Импорт зерна из Украины - это чувствительный вопрос. Изначально это была проблема только сопредельных с Украиной государств, но теперь это проблема всей Европы. Я рекомендовал продлить систему выделения (правительствами стран ЕС с разрешения Еврокомиссии) государственной поддержки [европейским] фермерам <...>, - заявил он. - Страны ЕС уже потратили на нее 10 млрд евро".

Войцеховский подчеркнул, что европейские аграрии "становятся проигравшими в случае продления мер по либерализации торговли с Украиной". "Для экономики в целом эта либерализация торговли - это хорошо, поскольку европейский экспорт в Украину в 2023 году составил 39 млрд, импорт - 23 млрд, то есть прибыль для европейской экономики - 16 млрд евро. Но для сельского хозяйства цифры другие: наш экспорт - 3 млрд, импорт - 11,5 млрд евро, то есть наши фермеры платят за эту либерализацию", - сказал еврокомиссар.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Минэкологии Азербайджана призвали население к бдительности на фоне сильного ветра
В Минэкологии Азербайджана призвали население к бдительности на фоне сильного ветра
4 апреля 2024 г. 09:09
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
6 апреля 2024 г. 10:26
Азербайджан в январе увеличил импорт газа из Туркменистана в 2,5 раза
Азербайджан в январе увеличил импорт газа из Туркменистана в 2,5 раза
2 апреля 2024 г. 18:25
В Нахчыване выплачены пенсии за апрель
В Нахчыване выплачены пенсии за апрель
5 апреля 2024 г. 20:19
СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов
СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов
3 апреля 2024 г. 18:13
Северо-западный ветер в Баку усилился до 30 м/с
Северо-западный ветер в Баку усилился до 30 м/с
4 апреля 2024 г. 08:08
Азербайджан и ЕБРР обсудили проведение первого аукциона по ВИЭ
Азербайджан и ЕБРР обсудили проведение первого аукциона по ВИЭ
2 апреля 2024 г. 18:19
В Баку по инициативе IDEA благоустроен и сдан в эксплуатацию новый двор 
ФотоВ Баку по инициативе IDEA благоустроен и сдан в эксплуатацию новый двор 
5 апреля 2024 г. 17:15
Сильный ветер сорвал крышу дома в Баку, есть пострадавшие
ФотоСильный ветер сорвал крышу дома в Баку, есть пострадавшие
4 апреля 2024 г. 12:32
Saudi Aramco инвестирует в расширение своего газоперерабатывающего завода
Saudi Aramco инвестирует в расширение своего газоперерабатывающего завода
2 апреля 2024 г. 17:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi