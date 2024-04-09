Страны ЕС потратили €10 млрд на компенсации фермерам из-за импорта из Украины

Государства Евросоюза (ЕС) потратили с начала конфликта в Украине 10 млрд евро на компенсации фермерам за ущерб от украинского аграрного импорта, эту систему необходимо продлить, если временные меры по отмене тарифов на украинскую продукцию сохранятся пос

Государства Евросоюза (ЕС) потратили с начала конфликта в Украине 10 млрд евро на компенсации фермерам за ущерб от украинского аграрного импорта, эту систему необходимо продлить, если временные меры по отмене тарифов на украинскую продукцию сохранятся после 5 июня 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров сельского хозяйства ЕС.

"Импорт зерна из Украины - это чувствительный вопрос. Изначально это была проблема только сопредельных с Украиной государств, но теперь это проблема всей Европы. Я рекомендовал продлить систему выделения (правительствами стран ЕС с разрешения Еврокомиссии) государственной поддержки [европейским] фермерам <...>, - заявил он. - Страны ЕС уже потратили на нее 10 млрд евро".

Войцеховский подчеркнул, что европейские аграрии "становятся проигравшими в случае продления мер по либерализации торговли с Украиной". "Для экономики в целом эта либерализация торговли - это хорошо, поскольку европейский экспорт в Украину в 2023 году составил 39 млрд, импорт - 23 млрд, то есть прибыль для европейской экономики - 16 млрд евро. Но для сельского хозяйства цифры другие: наш экспорт - 3 млрд, импорт - 11,5 млрд евро, то есть наши фермеры платят за эту либерализацию", - сказал еврокомиссар.