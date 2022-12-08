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Страны ЕС пополнят Европейский фонд мира на 2,1 млрд долларов

Страны ЕС пополнят Европейский фонд мира на 2,1 млрд долларов Страны Европейского союза (ЕС) намерены пополнить Европейский фонд мира, из которого оплачивались расходы на военную помощь Украине, еще на 2 млрд евро (2,1 млрд долларов).
Другие страны
8 декабря 2022 г. 20:45
Страны ЕС пополнят Европейский фонд мира на 2,1 млрд долларов

Страны Европейского союза (ЕС) намерены пополнить Европейский фонд мира, из которого оплачивались расходы на военную помощь Украине, еще на 2 млрд евро (2,1 млрд долларов).

Как передает Report, об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов.

По их данным, министры иностранных дел стран ЕС примут решение о пополнении фонда на встрече в Брюсселе, которая состоится 12 декабря.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 14 ноября призвал пополнить этот фонд до конца года, так как за более чем девять месяцев украинского конфликта его средства были израсходованы на помощь Киеву.

Европейский фонд мира был создан в 2021 году с первоначальной целью финансирования военных закупок для поддержки стран Африки. В 2021 году фонд был пополнен на 5,7 млрд евро (6 млрд долларов) на период до 2027 года.

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