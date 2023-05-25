Страны ЕС подтвердили заморозку 200 млрд евро активов ЦБ РФ

Страны ЕС сообщили Еврокомиссии (ЕК) об установлении местонахождения замороженных активов Центробанка России на 200 млрд евро, тогда как ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен утверждала, что страны ЕС заморозили свыше 300 млрд евро российских активов.

Страны ЕС сообщили Еврокомиссии (ЕК) об установлении местонахождения замороженных активов Центробанка России на 200 млрд евро, тогда как ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен утверждала, что страны ЕС заморозили свыше 300 млрд евро российских активов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

"В 10-м пакете санкций ЕС против России было заложено требование к европейским операторам отчитаться Еврокомиссии о замороженных активах России. Дедлайн был установлен 12 мая. Страны ЕС отчитались перед Еврокомиссией о сумме свыше 200 млрд евро замороженных активов. О том, где они находятся, следует запрашивать страны-члены ЕС", - сказал он.