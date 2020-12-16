Страны ЕС поддержали продление санкций против России еще на полгода

Теперь они продлены на полгода

Постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза согласовали продление экономических санкций в отношении России. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает делегация одной из европейских стран в Совете ЕС.

Речь идет об ограничительных мерах, срок действия которых должен был истечь 31 января 2021 года, теперь они продлены на полгода.

Дипломат пояснил, что следующим этапом решение формально должен утвердить Совет ЕС, затем его опубликуют в Официальном журнале Евросоюза. После этого продление начнет действовать.

До этого пресс-секретарь главы Европейского совета Баренд Лейтс сообщил, что Саммит глав государств ЕС решил продлить ранее введенные в отношении России экономические санкции.