Страны ЕС обсуждают включение в 15-й пакет санкций энергообъектов РФ

Страны Евросоюза обсуждают возможность включения в 15-й пакет санкций против России объектов энергетики, нефтегазовой инфраструктуры, предприятий атомной промышленности, а также спортсменов, церковных деятелей и сотрудников ООН.

Страны Евросоюза обсуждают возможность включения в 15-й пакет санкций против России объектов энергетики, нефтегазовой инфраструктуры, предприятий атомной промышленности, а также спортсменов, церковных деятелей и сотрудников ООН.

Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие во встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе, трансляцию которой вел телеканал М1.

"Европейские коллеги не могут освободиться от плена старых мыслей, снова видны душевные усилия по подготовке 15-го пакета санкций. Некоторые страны Евросоюза... говорят о санкциях в отношении энергетики, транспортировки нефти или природного газа, атомной промышленности. Они также выдвигают явно безумные предложения, например, по поводу санкций против спортсменов, спортивных клубов, церковных лидеров, должностных лиц ООН", - сказал Сийярто.

По его словам, Венгрия и раньше не позволяла ввести санкции, предусмотренные 14-м пакетом, и в 15-ый раз не позволит ввести ни одну санкцию, которая противоречила бы интересам его страны, ее национальной и энергетической безопасности.