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Проект девятого пакета санкций против РФ возвращен на доработку послам стран ЕС

Проект девятого пакета санкций против РФ возвращен на доработку послам стран ЕС Страны Евросоюза (ЕС) не смогли согласовать девятый пакет санкций против России.
Другие страны
15 декабря 2022 г. 13:40
Проект девятого пакета санкций против РФ возвращен на доработку послам стран ЕС

Ряд стран Евросоюза (ЕС) не согласны с параметрами девятого пакета санкций против России, поэтому их проект возвращен на доработку на уровень послов государств-членов союза.

Как передает Report, об этом заявил журналистам глава Евросоюза Шарль Мишель по прибытии на саммит ЕС.

Он выразил надежду на то, что до конца дня удастся прийти к единому мнению.

"Несколько стран ЕС не согласны с некоторыми параметрами девятого санкционного пакета. Послы снова будут обсуждать его сегодня, я надеюсь, что до конца дня будет достигнута договоренность", - сказал он.

12.44

Страны Евросоюза (ЕС) не смогли согласовать девятый пакет санкций против России.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

"Страны приблизились к соглашению на переговорах в среду, но у Польши и некоторых других стран все еще есть возражения", - заявил один из дипломатов.

По информации агентства, главные разногласия заключаются в том, должен ли ЕС упростить импорт российских удобрений через европейские порты.

Ранее сообщалось о том, что новые санкции могут охватить 169 компаний и физических лиц, которые связаны с российским военно-промышленным комплексом. Кроме того, ограничения могут коснуться 144 физлиц, включая знаменитостей, телеведущих и блогеров.

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Версия на азербайджанском языке Aİ ölkələri Rusiyaya qarşı 9-cu sanksiyalar paketini razılaşdıra bilməyib
Версия на английском языке EU countries fail to agree on ninth package of sanctions against Russia

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