Проект девятого пакета санкций против РФ возвращен на доработку послам стран ЕС

Страны Евросоюза (ЕС) не смогли согласовать девятый пакет санкций против России.

Ряд стран Евросоюза (ЕС) не согласны с параметрами девятого пакета санкций против России, поэтому их проект возвращен на доработку на уровень послов государств-членов союза.

Как передает Report, об этом заявил журналистам глава Евросоюза Шарль Мишель по прибытии на саммит ЕС.

Он выразил надежду на то, что до конца дня удастся прийти к единому мнению.

"Несколько стран ЕС не согласны с некоторыми параметрами девятого санкционного пакета. Послы снова будут обсуждать его сегодня, я надеюсь, что до конца дня будет достигнута договоренность", - сказал он.

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Страны Евросоюза (ЕС) не смогли согласовать девятый пакет санкций против России.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

"Страны приблизились к соглашению на переговорах в среду, но у Польши и некоторых других стран все еще есть возражения", - заявил один из дипломатов.

По информации агентства, главные разногласия заключаются в том, должен ли ЕС упростить импорт российских удобрений через европейские порты.

Ранее сообщалось о том, что новые санкции могут охватить 169 компаний и физических лиц, которые связаны с российским военно-промышленным комплексом. Кроме того, ограничения могут коснуться 144 физлиц, включая знаменитостей, телеведущих и блогеров.