Страны ЕС не смогли согласовать десятый пакет антироссийских санкций

Послы стран - членов ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против РФ, который должен был вступить в силу к 24 февраля.
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По их данным, обсуждения нового пакета санкций продолжатся 24 февраля.
Согласно сведениям агентства, причиной, по которой новые рестрикции не были согласованы, стала блокировка Польшей предложения об исключении из числа санкций запрета на импорт в ЕС российского синтетического каучука.
Польские дипломаты сочли, что данное исключение сделает санкции неэффективными.