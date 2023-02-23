Страны ЕС не смогли согласовать десятый пакет антироссийских санкций

Послы стран - членов ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против РФ, который должен был вступить в силу к 24 февраля.

Послы стран - членов ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против РФ, который должен был вступить в силу к 24 февраля.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на евродипломатов.

По их данным, обсуждения нового пакета санкций продолжатся 24 февраля.

Согласно сведениям агентства, причиной, по которой новые рестрикции не были согласованы, стала блокировка Польшей предложения об исключении из числа санкций запрета на импорт в ЕС российского синтетического каучука.

Польские дипломаты сочли, что данное исключение сделает санкции неэффективными.