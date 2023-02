Страны ЕС направят в Турцию более тысячи спасателей

Ряд стран Европейского Союза направят в Турцию 1155 спасателей.

Как передает Report, об этом говорится на странице организации в Twitter.

"17 стран ЕС вместе с Албанией и Черногорией предложили отправить в Турцию 25 поисково-спасательных групп и 2 бригады скорой медицинской помощи. 1155 спасателей и 72 поисковые собаки направляются в Турцию, первые команды прибыли вчера", - говорится в публикации.

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. В результате 3 381 человек погиб, 20 426 получили ранения. Разрушено 5 775 зданий.