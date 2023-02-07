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Страны ЕС направят в Турцию более тысячи спасателей

Страны ЕС направят в Турцию более тысячи спасателей Гражданская защита Европейского Союза направляет в Турцию 1155 спасателей и 72 поисковые собаки.
Другие страны
7 февраля 2023 г. 12:49
Страны ЕС направят в Турцию более тысячи спасателей

Ряд стран Европейского Союза направят в Турцию 1155 спасателей.

Как передает Report, об этом говорится на странице организации в Twitter.

"17 стран ЕС вместе с Албанией и Черногорией предложили отправить в Турцию 25 поисково-спасательных групп и 2 бригады скорой медицинской помощи. 1155 спасателей и 72 поисковые собаки направляются в Турцию, первые команды прибыли вчера", - говорится в публикации.

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. В результате 3 381 человек погиб, 20 426 получили ранения. Разрушено 5 775 зданий.

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