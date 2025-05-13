Страны ЕС намерены завтра согласовать 17-й пакет санкций в отношении России

Страны Евросоюза намерены в среду окончательно согласовать 17-й пакет санкций в отношении России. Если в среду смогут его согласовать, то главы МИД стран ЕС одобрят его на следующей неделе.

Страны Евросоюза намерены в среду окончательно согласовать 17-й пакет санкций в отношении России. Если в среду смогут его согласовать, то главы МИД стран ЕС одобрят его на следующей неделе.

Как передает Report, об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на европейских дипломатов.

По их словам, представители 27 стран-членов объединения в понедельник "в значительной степени" согласовали новые ограничительные меры.

В понедельник в Брюсселе прошло заседание Комитета постоянных представителей ЕС.

Ранее сообщалось о том, что Еврокомиссия предлагает внести в черный список 60 физических лиц и организаций и 150 танкеров, перевозящих российскую нефть, не обращая внимания на попытки Запада установить потолки цен.

Отметим, что до настояшего времени свыше 740 юрлиц попали в санкционный список. Также свыше 1,6 тыс. человек попали под персональные санкции.