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Страны ЕС могут утвердить 13-й пакет санкций против РФ 19 февраля

Страны ЕС могут утвердить 13-й пакет санкций против РФ 19 февраля Страны ЕС могут утвердить 13-й пакет санкций против РФ 19 февраля.
Другие страны
14 февраля 2024 г. 22:16
Страны ЕС могут утвердить 13-й пакет санкций против РФ 19 февраля

Страны ЕС могут утвердить 13-й пакет санкций против РФ 19 февраля.

Как передает Report со ссылкой на EUobserver, это может произойти по итогам встречи глав МИД государств сообщества в Брюсселе.

Портал также указывает, что в ЕС предлагают включить в пакет санкций 193 физических и юридических лица. Кроме того, сообщество намерено добавить в список рестрикций четырех граждан Белоруссии по обвинению в насильственной депортации детей с Украины.

19 февраля в Брюсселе пройдет плановая встреча министров иностранных дел ЕС. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 13-й пакет санкций против РФ должен быть утвержден ко второй годовщине войны в Украине.

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